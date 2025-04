Settat: des femmes s’en prennent à un taximan, la Toile s’indigne

Un chauffeur de petit taxi à Settat a été violemment agressé par plusieurs femmes sur la voie publique, sous les yeux de nombreux témoins. La scène, filmée par des passants et rapidement relayée sur les réseaux sociaux, a provoqué une vague d’indignation chez les internautes.

Sur la vidéo, devenue virale en quelques heures, on peut voir plusieurs femmes encercler le véhicule et s’en prendre physiquement et verbalement au taximan. L’une d’elles est même montée sur le toit de la voiture. A ce stade, les circonstances exactes ayant conduit à cette altercation restent inconnues.

Par ailleurs, l’incident a non seulement attiré l’attention des passants mais a également perturbé la circulation et causé des embouteillages.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont condamné cette agression. Beaucoup dénoncent un comportement inacceptable et appellent à l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.