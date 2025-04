GITEX Africa 2025: Orange Maroc lance une nouvelle génération de smart routeurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Orange Maroc vient de franchir une nouvelle étape dans l’innovation technologique avec le lancement de la nouvelle génération de smart routeurs à la pointe de la technologie, présentés en exclusivité lors du GITEX Africa Morocco 2025 à Marrakech, événement technologique phare qui met en avant les innovations majeures dans le secteur.

Ainsi, Orange Maroc révolutionne la connectivité avec cette nouvelle génération de smart routeurs, éco-responsables, au design marocain et ultra-sécurisés, lancés avec son partenaire Bitdefender.

Ces nouveaux routeurs offrent une performance ultra-rapide, une sécurité renforcée, une gestion 100% autonome, et un design inspiré des mosaïques et moucharabieh marocains. Ils sont également propulsés par « prpl OS », un système d’exploitation open-source de nouvelle génération qui transforme la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils connectés.

En intégrant « prpl OS » dans la nouvelle génération de smart routeurs d’Orange Maroc, les utilisateurs bénéficient d’une gestion 100% autonome de leurs services à la maison et en entreprise, notamment grâce à sa capacité à simplifier la configuration, la gestion du réseau et la sécurité.

Grâce à « prpl OS », les clients peuvent aussi facilement gérer leurs connexions via l’application « Max it », modifier les paramètres en un clic, et sécuriser leur réseau de manière efficace.

« La prpl Foundation, créatrice de ce système d’exploitation open-source, bénéficie du soutien de grands opérateurs télécoms mondiaux. Orange, en tant que membre de la prpl Foundation, fait partie de ces acteurs clés qui investissent activement dans le développement de prpl OS pour renforcer les standards technologiques et la sécurité des appareils connectés, en particulier des routeurs ».

Cet investissement stratégique témoigne de l’engagement d’Orange à fournir des solutions innovantes et sécurisées pour ses utilisateurs, à l’instar d’autres géants des télécoms.

« Nous sommes ravis de l’intégration de prpl OS dans les futurs nouveaux smart routeurs d’Orange Maroc. En offrant un système d’exploitation flexible, sécurisé et open-source, prpl OS permet de répondre aux besoins d’une connectivité haut débit et sécurisée, tout en apportant une gestion autonome et intuitive, tant pour nos clients particuliers que pour les entreprises », a déclaré Hendrik Kasteel, CEO Orange Maroc, cité par un communiqué publié par Orange Maroc.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Orange Maroc et de renforcer la sécurité des smart routeurs Next Gen, grâce à notre expertise en cybersécurité. L’intégration de prpl OS assure une gestion sécurisée et autonome des services, permettant à chaque utilisateur de protéger son réseau tout en offrant une expérience simplifiée », a expliqué, de son côté, Jose Lopez, VP of Global Sales, Technology Licensing & Service Providers à Bitdefender.

Dans un monde où l’empreinte carbone devient un enjeu majeur, Orange Maroc s’engage à promouvoir un numérique durable. Ces nouveaux routeurs intègrent un mode veille adaptatif qui permet de réduire la consommation énergétique jusqu’à 30 % en période d’inactivité, tout en visant un objectif net zéro carbone en 12 mois.

« Nous avons toujours à cœur d’offrir à nos clients des solutions à la pointe de la technologie, alliant performance, sécurité et durabilité. Avec le lancement des smart routeurs Next Gen, nous franchissons un nouveau cap en matière d’innovation, en proposant des équipements ultra-connectés et sécurisés, tout en étant respectueux de l’environnement », a souligné, Noel Chateau, Chief Consumer Officer à Orange Maroc.

Et de poursuivre que ce partenariat stratégique avec Bitdefender « nous permet de renforcer la sécurité de nos produits, tout en offrant des services novateurs, tels que le VPN intégré, le contrôle parental et la protection des petites entreprises avec notre firewall ».

Le lancement de cette nouvelle génération de routeurs s’inscrit dans un cadre stratégique, marqué par la tenue du GITEX Africa 2025 à Marrakech, un événement technologique phare qui met en avant les innovations majeures en matière de cybersécurité, de connectivité et de solutions numériques durables.