Ouverture du Festival de l’Amandier à Tafraoute

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a présidé le vendredi 11 avril 2025 à Tafraoute, l’ouverture officielle de la 12ème édition du Festival de l’Amandier.

En marge du Festival, le Ministre a effectué une visite de terrain au niveau de la Province de Tiznit, consacrée au suivi et au lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural dans le cadre de la stratégie Génération Green.

Il était accompagné, du Gouverneur de la Province de Tiznit, du Président de la Chambre d’Agriculture de Souss-Massa, du Président du Conseil Provincial de Tiznit, des élus et d’une importante délégation de responsables du ministère.

Ouverture de la 12ème édition du Festival de l’Amandier à Tafraoute

Organisé du 10 au 13 avril 2025 sous le thème « Terre d’amandier, terroir d’avenir », l’organisation de ce festival s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030. Devenu un rendez-vous incontournable du secteur, le Festival de l’amandier de Tafraoute se veut un carrefour économique, culturel et artistique, et constitue une véritable locomotive pour le développement de la culture de l’amandier.

Cette manifestation a pour objectif de contribuer à la valorisation du patrimoine de l’Anti-Atlas et à l’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales à travers la consolidation des principes de l’économie sociale et solidaire. Il vise également à promouvoir la filière de l’amandier ; produit phare et labellisé de la zone.

Erigé au cœur de la ville de Tafraoute sur une superficie de 2000 m², le festival connait la participation de plus de 110 exposants des produits du terroir de différentes régions du Maroc ainsi que des professionnels du secteur. Il prévoit d’accueillir plus de 80.000 visiteurs.

La région Souss-Massa compte une superficie de 23 431 hectares dédiée à la culture de l’amandier, principalement concentrée dans l’Anti-Atlas, ce quim représente près de 10 % de la superficie nationale, estimée à 246 000 hectares. La production régionale atteint 27 600 tonnes par an (non décortiquées), soit environ 17 % de la production nationale.

Programme de plantation de cactus résistant à la cochenille

Au niveau de la commune territoriale d’Aglou, le Ministre a pris connaissance de l’avancement du programme de plantation du cactus résistant à la cochenille au niveau de la province de Tiznit lancé pour la période 2022-2027 dans le cadre de la stratégie Génération Green. D’un montant global de 55 Millions de DH, ce programme comporte la plantation et l’entretien de 5000 ha de cactus résistant à la cochenille et l’encadrement et accompagnement des agriculteurs dans cinq communes territoriales de la Province.

A cette occasion, le Ministre a procédé au lancement des travaux de plantation de la première tranche de plantation de cactus sur une superficie de 500 ha au niveau des communes d’Aglou et Tnin Bounaamane pour une superficie programmée sur 1000 ha pour un montant global de 11 Millions de DH au profit de 420 agriculteurs.