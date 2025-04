Retour à l’heure GMT+1: les Marocains «sont épuisés», selon une députée

Fatima Tamni, membre de la Fédération de la gauche démocratique, a assuré que six ans après l’adoption définitive de l’horaire GMT+1 au Maroc, les Marocains continuent de se plaindre de cette heure d’été.



Selon la députée, plusieurs études ont indiqué que ce changement d’horaire peut causer des troubles psychologiques et sociaux, en particulier chez les enfants.

Dans une question écrite adressée au Chef du gouvernement, la parlementaire a précisé que le retour définitif à l’heure légale était devenu nécessaire face aux effets négatifs constatés sur la productivité et la santé mentale, assurant que l’heure d’été épuise les citoyens.

Et de souligner que les Marocains souffrent de troubles du sommeil et de difficultés de concentration, en plus de l’augmentation du nombre d’accidents de la route.

« N’est-il pas contradictoire de justifier cette décision par des économies d’énergie, tout en refusant de publier l’étude complète sur laquelle vous vous êtes basés ? », a souligné Tamni.

Enfin, la députée s’est interrogée sur les mesures que le gouvernement compte prendre « afin de répondre aux revendications des Marocains face à cet horaire qui les épuises et nuit à leur quotidien ».

H.M