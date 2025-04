RH Awards: les 10 lauréats du label Next Gen Employer 2025

La cérémonie des RH Awards 2025 a mis à l’honneur les entreprises qui placent la jeunesse au cœur de leur stratégie RH.

À l’issue de cet événement majeur, dix organisations ont reçu le label Next Gen Employer, une distinction qui valorise les politiques innovantes, inclusives et responsables en matière de gestion des talents.

Initiative portée par Omar Layachi et Youssef Ziraoui, directeurs associés du label, Next Gen Employer distingue les employeurs qui se démarquent par leurs pratiques orientées vers l’avenir, en particulier dans l’insertion professionnelle des jeunes, la formation continue, le bien-être au travail, ou encore la promotion de la marque employeur.

« Ce label est une reconnaissance de l’audace et de la vision de ces entreprises. Elles prouvent qu’il est possible de concilier performance économique et engagement social, en créant un environnement favorable à l’épanouissement des jeunes talents », déclarent Omar Layachi et Youssef Ziraoui.

Les lauréats du label Next Gen Employer 2025 :

• Prix de la Vision RH : LafargeHolcim Maroc

• Prix de l’Insertion Professionnelle : la startup Yassir

• Prix de la Marque Employeur : Attijariwafa Bank

• Prix du Bien-être au Travail : Bank of Africa

• Prix de l’Impact Social : DXC CDG

• Prix de la Formation Continue : Safran Aircraft Engine Services Morocco

• Prix du Développement RH : Orange Maroc

• Prix de l’Innovation RH : Givaudan

• Prix de l’Intégration des Stagiaires : Dislog Group

• Prix du Leadership Féminin : teleperformance

À travers ces distinctions, le label Next Gen Employer poursuit sa mission : valoriser et encourager des pratiques RH exemplaires, tournées vers la jeunesse, l’inclusion et l’avenir du travail.