Fès: le consulat de France s’offre un relooking

Par LeSiteinfo avec MAP

Le siège rénové du Consulat général de France à Fès et le nouveau bâtiment de l’institut français ont été inaugurés, mardi.

S’exprimant lors de cette cérémonie, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a souligné l’orientation de la France vers des actions tangibles dans sa relation avec le Royaume.

»A travers le Livre que Sa Majesté le Roi Mohammed VI nous a appelé à écrire, nous voulons que chaque ligne résonne concrètement et s’inscrive dans une réalité et pas simplement dans des mots », a-t-il précisé, soulignant que ce site rénové est une réalité tangible et solide.

S’agissant de la rénovation du bâtiment historique du consulat général à Fès, Lecourtier a relevé que cette infrastructure « va s’inscrire durablement dans le paysage urbain et dans l’histoire de la ville de Fès ».

Il a qualifié le projet de « choix stratégique » visant à « renforcer la présence de la France à Fès dans toutes ses dimensions administratives, culturelles, éducatives et humaines ».

Le diplomate a précisé que le site améliorera l’accueil des ressortissants français tout en symbolisant l’investissement de la France dans le développement concret d’une relation de coopération avec le Maroc.

Le projet de rénovation, qui a duré deux ans, reflète, selon Lecourtier, « la place que la ville occupe dans la diplomatie » et le « dynamisme des relation avec le Royaume du Maroc ».

Il a rappelé que la France est le seul pays à maintenir un consulat de plein exercice à Fès, signe d’une volonté d’être présent auprès de ses ressortissants et de renforcer les liens avec une ville au riche patrimoine historique et intellectuel, soulignant que la nouveau site a été restructuré selon des normes actuelles, en tenant compte de l’identité de Fès.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale de l’Institut Français du Maroc, Agnès Humruzian, a souligné que le regroupement des services consulaires et culturels vise à créer un espace fonctionnel pour les citoyens français nécessitant des services administratifs et pour le public marocain intéressé par les activités culturelles et éducatives.

« Le bâtiment abrite les services consulaires, une médiathèque gérée par l’Institut français et un centre de langues », a-t-elle précisé, soulignant qu’il est prévu qu’il accueille à terme les équipes de Campus France, qui orientent les étudiants marocains vers des études en France.

Parallèlement, l’Institut Français de Fès maintiendra ses activités « hors-les-murs » en collaboration avec ses partenaires locaux éducatifs, culturels et associatifs.

De son côté, la consule générale de France à Fès, Carine Foeller Viallon a souligné que cette inauguration marque « une nouvelle page » pour la présence française dans la ville.

Elle a décrit ce nouveau site comme « une promesse », celle d’une présence à la fois « institutionnelle », au service des ressortissants français, et « humaine », visant à « faire vivre le dialogue entre les cultures française et marocaine ».

Foeller Viallon a insisté sur le « sens très profond » que cette dimension culturelle confère à la mission du Consulat et de l’Institut, au-delà de ses fonctions administratives.

Les responsables du consulat de France à Fès estiment que cette inauguration marquera une étape importante dans le renforcement des liens entre la France et le Maroc, dans une dynamique régionale, et ouvre la voie à de nombreuses initiatives à venir à l’image de l’événement dédié à l’art traditionnel Al Halqa organisé prochainement dans le jardin attenant à l’Institut. Cette initiative associe une vingtaine de classes dont les élèves ont mené un travail dans le cadre d’un projet écologique intitulé « REGARDENOUS ».

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée également en présence du Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad Jamai, du président du conseil de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, du président du conseil Communal de Fès, Abdeslam Bekkali et de représentants de la communauté française.

