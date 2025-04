Air Europa reprend ses vols vers Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie aérienne espagnole Air Europa a annoncé la reprise de ses vols vers Marrakech à partir de dimanche prochain à raison de deux rotations par semaine

À compter du 6 avril et jusqu’à fin octobre, Air Europa assurera deux vols hebdomadaires entre Madrid-Barajas et Marrakech, avec plus de 20.000 sièges prévus sur cette liaison, a indiqué la compagnie aérienne.

Les liaisons seront assurées par la flotte de Boeing 737 de la compagnie, des appareils adaptés aux dessertes court et moyen-courrier, offrant confort et capacité élevée à bord, a précisé la même source.

Dans le cadre de la reprise de son programme estival pour l’année 2025, Air Europa entend consacrer un total de plus de 40.000 places à l’Afrique du Nord dont 20.000 pour la liaison Madrid-Marrakech.

S.L.