Le Maroc, une destination de choix au printemps (Infotravel)

Par LeSiteinfo avec MAP

Alors que le printemps arrive à grands pas, le Maroc reste une destination de choix pour le voyage et la détente, écrit samedi le site spécialisé français « Infotravel ».

Le site, qui sélectionne sept adresses iconiques à découvrir « sans plus attendre » dans plusieurs villes marocaines, note que le Royaume regorge d’activités à faire à deux, en famille ou entre amis.

Si Rabat offre une immersion dans l’histoire et la culture du pays à travers « le majestueux mausolée Mohammed V, la tour Hassan, la médina et la Kasbah des Oudayas », Marrakech, elle, entre « la mythique place Jemaa-el-Fna et le prestigieux quartier de l’Hivernage », alors que se dessinent au loin les montagnes de l’Atlas invite à la découverte d’une ville où les cultures s’entrelacent, mêlant tradition locale à une touche contemporaine.

A Essaouira, ajoute le site spécialisé, la médina historique, le port animé et les remparts majestueux plongent les visiteurs dans l’authenticité de la Cité des Alizés.

Pour la publication, les villes de Casablanca, Agadir, M’diq sont autant de destinations à découvrir également au printemps, « période propice à la découverte et à la relaxation ».

S.L.