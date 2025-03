Contrôle des marchés: les autorités n’ont pas chômé pendant Ramadan

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Intérieur a souligné que dans le cadre des missions de vigilance, de suivi et de maintien de la mobilisation pour garantir la santé publique des citoyens et préserver leur pouvoir d’achat, les commissions provinciales mixtes ont veillé à renforcer les mécanismes de suivi, de contrôle et de régulation des marchés, tout en faisant preuve de fermeté pour lutter contre toutes les formes de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illégales pouvant porter atteinte à la sécurité et aux droits des consommateurs.

Au total, 4.988 interventions sur le terrain ont été menées par les commissions provinciales mixtes durant la période allant du 2 au 26 mars courant, entraînant l’inspection et la fermeture de 531 magasins non réglementaires dédiés à la production, au stockage, à la vente en gros et au détail, indique un communiqué du ministère.

Suite à ces opérations, 239.402 kg de produits non conformes aux normes réglementaires en vigueur ont été saisis, dont 65% étaient périmés ou impropres à la consommation, ajoute la même source, notant que des procédures juridiques et judiciaires ont été engagées à l’encontre de 327 contrevenants.

Ces commissions poursuivront leur travail de manière régulière, selon une approche axée sur le renforcement des mesures de coordination et de vigilance, l’intensification des contrôles et l’application stricte des dispositions légales relatives aux prix, à la concurrence et à la protection des consommateurs, souligne le ministère.

