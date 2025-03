Veillée religieuse du Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid, de SA le Prince Moulay Ahmed et de SA le Prince Moulay Ismaïl, a présidé, jeudi 26 Ramadan 1446 de l’Hégire, correspondant au 27 mars 2025, au Palais Royal de Rabat, une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie.

Après les prières d’Al-Icha et des Taraouih, il a été procédé à la clôture de Sahih Al-Boukhari, faite par M. Lahcen Id Said, membre du Conseil Supérieur des Oulémas, après lecture de « Hadith Al Khatm » par M. Abderrazak Tourabi, membre du Conseil local des Oulémas de Rabat.

Par la suite, des versets du Saint Coran ont été récités par l’enfant Meriem Assim (12 ans, originaire de la ville de Sidi Bennour), lauréate du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Sa Majesté le Roi a ensuite été salué par la jeune déclamatrice, à qui le Souverain a remis le Prix.

Cette distinction témoigne de la Haute bienveillance dont SM le Roi, Amir Al-Mouminine, n’a eu de cesse d’entourer les déclamateurs et déclamatrices du Saint Coran et de la volonté constante du Souverain de promouvoir la mémorisation et l’apprentissage du Livre Saint parmi les jeunes générations.

Sa Majesté le Roi a, ensuite, remis les Prix Mohammed VI « Ahl Al-Qurâan » et « Ahl Al-Hadith » respectivement à M. Mohamed Idrissi Tahiri, de la ville d’Agadir, et à M. Mustapha Azaryah, de la ville de Tétouan.

Le Souverain a également remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques, dans ses trois catégories, à MM. Abdeslam Khayali de Kelâa des Sraghna (Prix de la méthodologie d’apprentissage), Abdallah Raiss de Tiznit (Prix du rendement), et Mohamed Mazzouz de Tanger (Prix de la gestion).

Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine a, de même, remis le Prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, dans ses deux catégories, à MM. Ayoub Nadi de Tanger (Prix de l’excellence) et Abdelkader Ben Errabeh de Oued Zem (Prix honorifique).

Au cours de cette veillée religieuse, l’assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès Ses initiatives, de guider Ses pas, de réaliser les aspirations que le Souverain nourrit pour le progrès de Son peuple fidèle et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Des prières ont été également dites pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, Feu SM le Roi Mohammed V et Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.

Cette veillée s’est déroulée en présence notamment du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, de Conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique des pays islamiques accrédité au Maroc, des officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.