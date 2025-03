Dislog Group devient partenaire officiel du circuit Maroc Padel Masters

Dislog Group annonce avec fierté son engagement en tant que sponsor officiel du prestigieux circuit national, le Maroc Padel Masters, homologué par la Fédération Royale Marocaine de Tennis et dont la prochaine étape se tiendra les 18-19-20 Avril 2025 à Casablanca.

Cet engagement confirme la volonté du groupe de soutenir le développement du sport et de promouvoir des valeurs de performance, d’esprit d’équipe et d’excellence.

Le Padel, sport en pleine expansion au Maroc et à travers le monde, attire de plus en plus de passionnés et de professionnels. En s’associant à cet événement, Dislog Group souhaite encourager la pratique sportive et participer à la création d’une dynamique positive au sein de la communauté sportive nationale.

A noter que le Maroc Padel Masters (MPM), créé par Padel Events en 2022, représente le circuit national de référence au Maroc. Cette compétition annuelle, sous l’égide de la FRMT, se déroule en 7 étapes (6 tournois et 1 Master Final en fin d’année).

Pionnier de l’événementiel Padel au Maroc, le MPM a participé activement au développement rapide de la communauté Padel dans le Royaume, qui est estimée aujourd’hui à plus de 15.000 pratiquants. Ce circuit attire plus de 200 participants par étape, dont les meilleurs joueurs nationaux et également des joueurs professionnels internationaux.

Le MPM a permis de proposer un cadre compétitif de haut niveau et une véritable émulation favorisant ainsi, l’émergence de Top Players marocains à fort potentiel.

« A partir du prochain tournoi prévu en avril 2025, le MPM deviendra le Dislog Maroc Padel Masters. Nous sommes très fiers et honorés de ce partenariat avec Dislog Group, qui représente aujourd’hui un des acteurs majeurs de l’économie marocaine. Nous inscrire aux côtés de Dislog Group, permettra à notre Circuit et plus généralement au Padel national de prendre une autre dimension et rayonner à l’échelle nationale et internationale dans ce sport qui nous passionne tous », ont déclaré Omar EL YACOUBI et Nacho PAYAN, Co-Directeurs de Padel Events.

« Nous sommes ravis de soutenir cet événement qui incarne des valeurs de dépassement de soi et de convivialité. Chez Dislog Group, nous croyons fermement à l’importance du sport comme vecteur de bien-être et de cohésion sociale. Ce sponsoring s’inscrit dans notre engagement global en faveur du développement sociétal et du soutien aux initiatives locales », déclare Moncef Belkhayat , Président Directeur Général de Dislog Group.

Le Dislog Maroc Padel Masters réunira des joueurs amateurs et professionnels venant de tout le pays et d’ailleurs. En plus des matchs palpitants, l’événement proposera des activités interactives, des espaces de rencontre et de networking, ainsi que des animations pour les spectateurs.

Dislog Group invite tous les amateurs de Padel et les passionnés de sport à venir assister à cet événement exceptionnel et à partager ensemble des moments de compétition et de convivialité.