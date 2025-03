Une délégation de l’IAAPA visite le Maroc

Avec l’ambition d’accueillir 26 millions de touristes d’ici 2030, les activités d’animation et de loisirs jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de l’expérience des visiteurs, la diversification de l’offre et le renforcement de l’identité locale, notamment à travers le patrimoine culturel, la gastronomie et l’ensemble des éléments qui font de l’authenticité, l’attractivité du Maroc.

Dans ce cadre, à l’initiative de la SMIT, l’International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) s’est rendue au Maroc ce mois de mars pour une série de rencontres stratégiques. Au cœur des discussions, la création d’un bureau local de l’IAAPA, l’organisation d’un événement de renom et la rencontre de plusieurs investisseurs et opérateurs engagés dans des projets d’animation.

Le Maroc a été précurseur dans la mise en place de plusieurs programmes en faveur du développement des activités d’animation et de loisirs. Parmi les initiatives phares, on peut citer Moukawala Siyahia, qui soutient les investissements de petite taille dans ce secteur, Go Siyaha, le programme d’incubation qui vise à accompagner 360 projets dans les domaines de la gastronomie, du gaming et du digital ainsi que d’autres initiatives.

L’objectif est de transformer les territoires en expériences touristiques innovantes et attractives, enrichissant ainsi l’offre marocaine et attirant plus de visiteurs.

Pour ce faire, un riche portefeuille d’opportunités d’investissements en animation, couvrant divers domaines tels que les loisirs, la culture, le sport, la restauration et les commerces thématiques, est promu dans le cadre d’une approche push par la SMIT afin de stimuler davantage le renouvellement de l’offre touristique.

Lors de sa visite, l’IAAPA a rencontré des acteurs publics et privés engagés dans des projets d’animation touristiques majeurs et a échangé avec des investisseurs, institutionnels, gestionnaires et équipementiers du secteur afin de mieux cerner les enjeux et opportunités du marché des loisirs et de l’amusement au Maroc. La délégation a également visité des projets emblématiques de loisirs réalisés ces dernières années (parcs d’attraction, jardin zoologique, aquaparcs, etc..).

Rappelons que cette démarche s’inscrit dans la vision du Maroc, qui veut renforcer son attractivité touristique, en prévision de la coupe de monde 2030, en plaçant les projets de loisirs et d’animation au cœur de son développement. Cette visite intervient dans un contexte favorable à l’émergence d’offres combinant le loisirs et le divertissement, soutenu par la feuille de route touristique. Celle-ci met un accent particulier sur la création de parcs d’attractions, de musées et de parcs naturels aménagés, avec pour objectif de diversifier l’offre et de positionner le Maroc comme une destination de référence en matière de loisirs et de divertissement.