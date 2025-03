Ramadan à Casablanca: gros embouteillages avant le ftour

À une heure du ftour, les rues et avenues de Casablanca connaissent un trafic routier inhabituel.

Comme constaté par Le Site info, la circulation est dense au niveau de plusieurs ronds-points de la métropole. De plus, le code de la route n’est pas respecté par les conducteurs qui souhaitent à tout prix rejoindre leurs foyers avant l’appel à la prière, ce qui perturbe le trafic.

En plus du non-respect du code de la route, plusieurs automobilistes, fatigués et de mauvaise humeur, n’arrivent pas à se maîtriser et profèrent des insultes à leur passage.

En parallèle, les travaux de réaménagement réalisés dans plusieurs zones de Casablanca compliquent encore davantage la circulation pour les automobilistes. Plusieurs voies sont en effet fermées, au grand dam des conducteurs dont la plupart sont obligés de changer d’itinéraire dans l’espoir d’arriver chez eux à temps.

N.M.