Les aéroports de Nador et d’Agadir ont de nouveaux directeurs

La stratégie «Aéroports 2030» se déploie dans toutes les régions du Maroc, sans exception. Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Des Aéroports (ONDA) a procédé à des nominations stratégiques à la tête de deux aéroports.

Othmane Hassani a ainsi été nommé Directeur de l’aéroport Nador El Aroui et El Mokhtar Dahraoui, nommé Directeur de l’aéroport Agadir Al Massira. Les deux hommes possèdent de longues expériences dans le secteur de la navigation aérienne et de la gestion d’infrastructures aéroportuaires.

Avec les ambitions du Maroc en matière de connectivité internationale, la stratégie «Aéroports 2030» prévoit une refonte majeure des infrastructures, des services et des processus de gestion. La nomination de ces deux nouveaux directeurs marque une étape clé pour garantir la mise en œuvre efficace de ces réformes et répondre aux exigences croissantes des voyageurs et des

compagnies aériennes.

Les nouveaux responsables auront pour mission principale d’accélérer la modernisation de leurs aéroports respectifs en mettant en place des solutions innovantes pour fluidifier le parcours passager, améliorer les services aéroportuaires et renforcer l’efficacité des opérations.

Ces nominations interviennent dans un contexte d’augmentation continue du trafic aérien. L’aéroport Nador El Aroui a accueilli plus de 1,05 million de passagers en 2024, en progression de 3% par rapport à 2023, une année où l’aéroport avait franchi pour la première fois le cap d’un million de passagers.

De son côté, l’aéroport Agadir Al Massira a accueilli 3,1 millions de passagers en 2024, en forte croissance de 36% par rapport à 2023. Cette performance témoigne de l’attractivité de la destination d’Agadir. Pour accompagner cette dynamique, un projet d’extension des infrastructures de l’aéroport sera lancé prochainement afin de moderniser et agrandir la plateforme. Ce plan d’extension s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 » et des préparatifs de Maroc pour l’accueil de la Coupe du Monde de football 2030.

Avec ces nouvelles nominations, l’ONDA réaffirme sa volonté de faire des aéroports marocains des hubs modernes, performants et à la hauteur des ambitions du pays. La stratégie Aéroports 2030 s’inscrit ainsi dans une démarche globale visant à positionner le Maroc comme une plaque

tournante du transport aérien en Afrique et dans le monde.