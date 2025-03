Casablanca: mais d’où provient l’étrange mousse blanche ? (VIDEO)

Après les fortes pluies qui se sont abattues sur Casablanca, l’apparition d’une mousse blanche dans plusieurs rues et avenues de Sidi Bernoussi a interpellé les habitants de la ville.

Cette mousse, dont l’origine reste inconnue, a perturbé la circulation, provoqué des embouteillages et poussé les passants à immortaliser ce phénomène étrange à l’aide de leurs smartphones.

Alors que les Casablancais s’interrogent sur l’origine de cette mousse blanche et que les autorités ne se sont pas encore prononcées sur cette affaire, Le Site info a appris que ce phénomène pourrait être dû à plusieurs facteurs.

Les eaux de pluie peuvent avoir lessivé des résidus de détergents, de produits industriels ou de matières organiques présentes dans les canalisations et les égouts, provoquant ainsi une mousse abondante. Si le réseau d’assainissement est saturé ou mal entretenu, des eaux usées mélangées à des substances tensioactives (savons, détergents…) peuvent s’écouler dans les rues et former de la mousse.

Une surcharge des infrastructures de traitement des eaux pourrait également entraîner un rejet de matières non traitées, favorisant ainsi l’apparition de mousse.

Enfin, certains types d’algues ou de micro-organismes présents dans les eaux stagnantes peuvent aussi produire de la mousse lorsqu’ils sont agités par des précipitations abondantes.

