Casablanca: ce que l’on sait sur le réseau de cyber-extorsion s’activant depuis le Canada

Par LeSiteinfo avec MAP

L’activité principale de certains membres du réseau de diffamation et de cyber-extorsion, s’activant depuis le Canada, consiste à subtiliser des sommes d’argent à leurs victimes, dans le cadre de ces actes criminels, a indiqué, mardi, le substitut du procureur du Roi près le tribunal correctionnel de première instance Aïn Sbaâ à Casablanca, Jamal Lahrour.

Lors d’une conférence de presse sur les derniers développements de cette affaire, Lahrour a expliqué que l’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée auprès du parquet par une citoyenne, victime elle et sa famille, de menaces, de diffamation et d’extorsion de la part de cette bande.

Cette plainte a été confiée à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) pour enquête, a-t-il dit, notant qu’un groupe supplémentaire de suspects a été déféré ce mardi devant le parquet, dont une personne chargée du montage des séquences vidéo au profit du principal suspect, qui se trouve en état de fuite à l’étranger, avant leur publication sur les réseaux sociaux.

Le principal suspect percevait des virements en contrepartie de ces séquences vidéo, a relevé le substitut, ajoutant que les membres de ce réseau, qui entretiennent des liens de parenté avec le principal suspect, mènent des activités en vue de lui prêter assistance dans son activité criminelle.

Depuis samedi dernier à ce jour, treize personnes ont été déférées, dont une mineure, pour leur implication présumée dans plusieurs actes criminels, a-t-il indiqué, soulignant que les téléphones portables ont été soumis à l’expertise pour récupérer les messages entre le principal suspect et le mis en cause qui a supprimé tous les vidéos et messages échangés entre eux, de crainte qu’ils tombent entre les mains de la police judiciaire.

Les investigations sont en cours pour identifier les autres individus impliqués dans les crimes précités.

S.L.