Sahara marocain: l’Albanie s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Albanie considère l’Initiative marocaine d’autonomie « comme fondement sérieux et crédible pour résoudre ce différend régional » autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe signée, samedi à Rabat, par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République d’Albanie, Igli Hasani, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’Albanie a, par ailleurs, reconnu l’importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution mutuellement acceptable, lit-on dans cette Déclaration conjointe.

Les deux ministres ont, en outre, réaffirmé leur soutien au processus politique mené par les Nations Unies et aux efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara, afin d’atteindre une solution pacifique et mutuellement acceptable au conflit, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, notamment la Résolution 2756 (2024), selon la Déclaration conjointe.

La position de soutien de l’Albanie vient consolider le Momentum créé grâce à la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, portée par de nombreux pays, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.

S.L.