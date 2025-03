Aziz Akhannouch inaugure le Musée de la reconstruction d’Agadir

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a inauguré vendredi le Musée de la reconstruction d’Agadir, sis à l’ancien siège de Bank Al-Maghrib.

Ce projet, inauguré dans le cadre des activités de commémoration du 65e anniversaire de la reconstruction d’Agadir (27 février-5 mars), s’inscrit dans le cadre du programme de développement urbain de la ville 2020-2024.

Inauguré en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, ainsi que du président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, ce musée met en lumière la mémoire d’Agadir depuis les premiers instants du tremblement de terre qui a frappé la ville le 29 février 1960, jusqu’à sa reconstruction.

Cet établissement muséal permettra également aux visiteurs de ressentir l’ampleur de cette catastrophe, ainsi que la résilience des habitants de la ville.

Dans une déclaration à la presse, Akhannouch a indiqué que cette journée marque le 65e anniversaire de la reconstruction de la ville d’Agadir, lancée par feu Mohammed V et la famille Royale, ajoutant que l’édification se poursuit grâce aux programmes royaux qui améliorent la ville de jour en jour.

Akhannouch, qui est également président du conseil communal d’Agadir, a précisé que ce musée ambitionne de nourrir la mémoire des habitants de la ville et des Marocains, notant que cet établissement expose des photos qui mettent la lumière sur l’histoire d’Agadir avant le tremblement de terre, la vie de sa population et le processus de reconstruction.

De son côté, Qotbi a expliqué que ce musée est « un lieu de mémoire et de préservation » permettant aux générations futures de découvrir Agadir pré-et post-séisme, le processus de reconstruction et comment la solidarité entre le Roi et le peuple a permis de transformer la douleur en espoir, soulignant qu’il est nécessaire, pour une ville comme celle-ci de pouvoir faire connaître son passé, son présent et son avenir.

En outre, le président de la FNM s’est félicité de cette inauguration, qui intervient après l’inauguration de deux autres musées cette semaine, à savoir un musée des arts islamiques (Fès) et un musée de la mémoire (Casablanca), précisant que le Roi Mohammed VI fait de la culture une priorité permettant à tous les Marocains d’aller aux musées.

S’étalant sur une surface de 1 790 mètres carrés à l’architecture moderne, le Musée de la reconstruction d’Agadir présente un grand nombre d’images fixes et animées qui mettent en évidence l’ampleur de la destruction et de la dévastation causées par le tremblement de terre.

Ces images sont réparties sur plusieurs espaces, dont un espace d’accueil, une salle d’exposition permanente, une salle d’exposition temporaire, un espace numérique dédié à la visualisation des clichés documentant l’événement, un café littéraire et un espace pour les chercheurs.

Par la même occasion, Akhannouch et la délégation l’accompagnant ont donné le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de quatre anciennes places créées immédiatement après le tremblement de terre, à savoir la place du Prince héritier, la place Rialto, la place du départ de la Marche verte et la place du marché municipal.

Les travaux de réhabilitation, pour lesquels un montant estimé à 20 millions de dirhams a été alloué, financé par la Commune d’Agadir (10 millions de dirhams) et le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville (10 millions de dirhams), comprennent le pavage des places, la création d’espaces verts, de fontaines, d’éclairages et d’un aquarium.

Le chef du gouvernement a également visité une exposition photographique intitulée « Agadir renaît à nouveau », qui présente une série de photos, dont une photo du Roi Mohammed VI présidant la cérémonie de signature du programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, une photo après le tremblement de terre, une photo représentant la foi inébranlable malgré la catastrophe, une autre d’architectes ainsi que des photos de la nouvelle ville avec la municipalité de 1959 au centre (siège de la Wilaya de la région actuellement).

Akhannouch a aussi visité une exposition des projets d’étudiants de l’École nationale d’architecture au Centre d’information touristique à la Corniche d’Agadir.

La célébration du 65e anniversaire de la reconstruction de la ville d’Agadir se poursuit avec un certain nombre d’activités, dont une exposition photographique et des spectacles d’éclairage créatifs qui décoreront les espaces urbains.

S.L.