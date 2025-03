Belle opération anti-drogue à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police relevant du district de sûreté d’Al Fida Mers Sultan à Casablanca, ont procédé vendredi à la saisie de 2.825 comprimés psychotropes et à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’être impliquée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

Le suspect a été appréhendé en flagrant délit de possession et de trafic de drogues, note la même source, précisant qu’une opération initiale a permis la saisie de 30 comprimés de type « Zepam », outre une moto suspectée d’être utilisée pour faciliter cette activité criminelle.

Ensuite, la perquisition effectuée au domicile du mis en cause a permis de repérer une arme blanche de grande taille et 2.795 comprimés psychotropes supplémentaires.

Le suspect a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier les éventuelles ramifications de cette affaire.

