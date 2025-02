Budget 2024 : la ville de Casablanca enregistre une hausse de 30% de ses recettes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la commune de Casablanca, réuni vendredi en session extraordinaire du mois de février, a approuvé, à la majorité, la programmation de l’excédent réel du budget au titre de l’année 2024.

Dans une intervention, la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a fait savoir que les recettes concernant le budget général et les comptes spéciaux au titre de l’année écoulée se chiffrent à plus de 9 milliards et 485 millions de dirhams dont plus de 5 milliards et 89 millions de dirhams dans la rubrique fonctionnement et plus de 3 milliards et 262 millions de dirhams pour l’équipement.

Elle a indiqué que les recettes encaissées du budget général et des comptes spéciaux au titre de l’année 2024 ont enregistré, par rapport à celles de l’année précédente qui avaient dépassé 7 milliards et 317 millions de dirhams, une augmentation de plus de 2 milliards et 167 millions de dirhams, soit une hausse de 30%.

Elle a expliqué cette hausse par l’amélioration des recettes de fonctionnement à hauteur de 20,9% pendant les années 2023-2024 ainsi que les recettes d’équipement qui ont passé de 1 milliard et 923 millions de dirhams en 2023 à 3 milliards et 262 millions de dirhams en 2024.

Dans le même contexte, le Conseil a approuvé la programmation des montants résultant de l’excédent des ressources dans le compte des dépenses des fonds alloués aux arrondissements.

A cela s’ajoutent l’approbation des points à l’ordre du jour concernant l’urbanisme et les biens de la commune urbaine de Casablanca, entre autres, le plan d’aménagement de l’arrondissement de Sidi Bernoussi, le projet de décision relative au tracé concernant l’échangeur autoroutier au niveau de l’axe Casablanca-Mohammedi-Zenata, outre l’amendement de la décision relative à la cession des habitations communales dans l’immeuble « Achouhada » à Hay Mohammedi au profit des veuves et ayants droit des martyrs des Forces Armées Royales, les blessés dans des opérations militaires ainsi que les anciens militaires prisonniers.

S’agissant, par ailleurs, des conventions, le conseil a adopté l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour sur ce registre notamment le projet de convention de partenariat et de coopération portant sur le soutien financier et logistique du Centre National Mohammed VI des Handicapés, le projet de convention de partenariat avec le ministère de l’Intérieur / Direction Générale des Collectivités Territoriales et l’association Hanane pour la protection des animaux et de l’environnement, le projet de convention pour la gestion de la piscine semi-olympique de Sidi Maârouf ou encore le projet de convention de partenariat pour la gestion de la salle couverte omnisports Ouled Ziane (Al Fida-Mers Sultan).