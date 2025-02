Abdelilah «Moul Lhout» s’exprime après la réouverture de sa poissonnerie (VIDEO)

Le désormais célèbre « Abdelilah Moul Lhout », le poissonnier de Marrakech qui propose des prix défiant toute concurrence sur les marchés marocains, a repris son activité.

L’absence de bonnes conditions sanitaires avaient poussé une commission mixte ayant effectué une visite au commerce de Abdelilah à ordonner sa fermeture, ce qui a provoqué l’ire et l’indignation de la Toile. Face à la polémique, Farid Chourak, le wali de la région Marrakech-Safi, a reçu le jeune homme et autorisé la réouverture de sa poissonnerie, sous réserve du respect des normes d’hygiène et de sécurité.

S’adressant à ses nombreux clients qui attendaient impatiemment la réouverture de son commerce, Abdelilah a pointé du doigt les intermédiaires qui font grimper les prix des poissons. «Les sardines ne coûtent que cinq dirhams. Tous les Marocains ont le droit de profiter des richesses du pays», a indiqué le jeune homme.

Abdelilah a également assuré que la fermeture de son commerce l’a fortement affectée. «J’exprime ma gratitude au roi Mohammed VI. Je travaille honnêtement et je ne cherche qu’à subvenir aux besoins de ma famille. Je veux que tous les habitants de Marrakech, surtout ceux aux revenus limités, s’offrent du poisson frais à des prix abordables», a-t-il confié après la réouverture de sa poissonnerie.

Abdelilah se dit d’ailleurs déterminé à poursuivre son activité et à continuer à servir ses clients.

