Miloudi Moukharik reconduit à la tête de l’UMT

Par LeSiteinfo avec MAP

Miloudi Moukharik a été réélu au poste de secrétaire général de l’Union Marocaine du Travail (UMT), samedi soir à Casablanca.

Sa réélection pour un quatrième mandat a été approuvée lors du 13ᵉ congrès national de l’UMT, tenu du 21 au 23 février sous le thème « 70 ans de fidélité à l’identité et aux principes de l’UMT, la lutte continue pour les libertés syndicales, la dignité et la justice sociale ».

Selon l’UMT, ce congrès a rassemblé plus de 1.700 militants, représentant 58 sections locales et régionales de la centrale syndicale, ainsi que 47 ligues et syndicats nationaux, en plus d’organisations affiliées telles que l’Union Progressiste des Femmes Marocaines, la Jeunesse Ouvrière Marocaine et l’Union Syndicale des Retraités.

Pendant trois jours, les participants ont analysé et débattu de la conjoncture politique, économique et sociale, évalué le bilan du mandat écoulé et défini les priorités en fonction des défis à relever, tout en élaborant des stratégies pour l’avenir.

Né en 1950 à Casablanca, Moukharik avait été élu pour la première fois secrétaire général de l’UMT en 2010, lors du 10ᵉ congrès de la centrale syndicale.

