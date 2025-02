Moncef Belkhayat raconte Dislog Group : un parcours d’entrepreneur

Moncef Belkhayat et David Autissier unissent leurs visions dans un livre captivant qui retrace l’histoire inspirante de Dislog Group et explore les clés du leadership.

C’est un ouvrage qui s’annonce aussi captivant qu’inspirant. Moncef Belkhayat, président de Dislog Group, et David Autissier, expert en management et directeur de la chaire Innovation à l’ESSEC Business School, s’associent pour offrir aux lecteurs un récit immersif mêlant ambition, résilience et leadership. Ce livre édité par EMS, intitulé « Dislog Group, BUILD & RUN COMPANY – The Moroccan Dream », est né d’une rencontre intellectuelle et professionnelle en octobre dernier lors d’un cours donné par Autissier dans le cadre d’un programme de formation pour 38 directeurs. Il se veut un témoignage vivant du parcours exceptionnel de Moncef Belkhayat.

« Le sujet de ce premier livre est tout trouvé : raconter la belle histoire de Dislog Group, une de mes entreprises qui fête bientôt ses 20 ans », confie Moncef Belkhayat. Cette entreprise, détenue par sa holding familiale et des institutions internationales, s’est imposée comme un acteur incontournable de son secteur. Mais au-delà du simple récit d’une success story, l’auteur dévoile une aventure entrepreneuriale intense, faite de rêves, de défis, d’échecs et de réussites. Un parcours qui incarne ce qu’il appelle le « Moroccan Dream », un idéal de réussite qui pourrait inspirer toute une génération de jeunes entrepreneurs marocains.

À travers des anecdotes croustillantes et des moments clés de son ascension, Moncef Belkhayat partage son expérience avec une sincérité désarmante. Son livre est une véritable plongée dans son quotidien, un film vivant où chaque détail est minutieusement raconté. Ses rencontres décisives, les hommes forts qui ont marqué son parcours, ses mentors, ses modèles et les enseignements qu’il en a tirés sont autant d’éléments qui donnent une profondeur unique à ce témoignage.

Mais ce livre ne se limite pas à la seule trajectoire de Moncef Belkhayat. Il lève également le voile sur les coulisses de Dislog Group : son fonctionnement interne, ses piliers, les choix stratégiques qui ont forgé son succès. L’auteur ne cache rien, ni les décisions audacieuses qui ont porté leurs fruits, ni les erreurs qui l’ont poussé à repenser son approche et à voir plus grand.

Loin d’être un simple récit personnel, cet ouvrage prend une dimension plus large grâce à la contribution de David Autissier. L’expert en management analyse en profondeur l’aventure entrepreneuriale de Moncef Belkhayat, mettant en lumière sa vision du leadership et les clés de sa réussite. En s’appuyant sur des études et des références académiques, Autissier décrypte les méthodes de communication du chef d’entreprise, sa manière de coacher ses équipes et de les motiver, ainsi que les principes fondamentaux qui font d’un leader un véritable moteur d’innovation et de succès.

À travers cette double approche, ce livre s’impose comme un guide précieux pour tous ceux qui aspirent à entreprendre et à innover au Maroc. Loin des discours formatés, il offre une vision franche et accessible du monde des affaires, tout en mettant en avant l’importance des valeurs familiales, de la persévérance et de la capacité à apprendre de ses erreurs.

« Dislog Group, BUILD & RUN COMPANY – The Moroccan Dream » est donc un manifeste pour une nouvelle génération d’entrepreneurs marocains désireux de transformer leurs ambitions en réalité. Moncef Belkhayat et David Autissier signent ici un livre qui, sans aucun doute, marquera les esprits et encouragera de nombreux talents à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.