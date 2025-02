Le Maroc, invité d’honneur au Salon International d’Agriculture de Paris

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris s’apprête à ouvrir ses portes samedi (22 février-2 mars) avec le Maroc comme premier pays étranger invité d’honneur.

Au cœur du Salon, le Royaume disposera d’un grand pavillon de 476 m², vitrine de la richesse et de la diversité de son agriculture. Des produits du terroir labellisés, portés par le savoir-faire ancestral de ses coopératives, aux innovations qui façonnent l’avenir du secteur, l’espace marocain sera un lieu de découvertes et d’échanges. Dégustations, démonstrations artisanales et animations culturelles et artistiques viendront enrichir cette immersion dans un modèle devenu aujourd’hui un leader régional de l’agriculture intelligente et durable.

Véritable invitation au voyage, le pavillon marocain est annoncé comme une ode aux sens et à la convivialité. Les visiteurs du monde entier de l’un des Salons les plus plébiscités dans l’Hexagone pourront y découvrir une agriculture qui célèbre le goût, l’authenticité et le partage, dans un cadre où chaque produit raconte une histoire, chaque démonstration met en lumière un savoir-faire transmis de génération en génération.

S’inscrivant dans un contexte de relations « exceptionnelles » entre les deux pays, la mise à l’honneur du Maroc lors de l’édition 2025 du SIA met en lumière la singularité du partenariat franco-marocain.

« En France comme au Maroc, le secteur agricole est un pilier important de nos économies et de l’aménagement de nos territoires », a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Sébastien Abis, directeur du Club DEMETER, regroupant 90 entreprises membres des secteurs agricole, agro-industriel et alimentaire en France, soulignant que les liens agricoles entre les deux pays s’inscrivent dans une dynamique stratégique.

Il a estimé dans ce cadre que le choix du Maroc comme pays d’honneur au SIA cette année s’aligne avec cette dynamique, prolongeant l’élan initié par la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Maroc en octobre dernier à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

D’après M. Abis, la volonté au plus haut niveau de l’État en France et au Maroc de mettre le sujet agricole et de la sécurité alimentaire au cœur du partenariat d’exception renforcé invite les acteurs à aller plus loin sur toutes les coopérations bilatérales.

Cette coopération, a précisé l’expert français spécialiste des dynamiques agricoles internationales, va bien au-delà des échanges commerciaux : Elle englobe la recherche, l’innovation et la gestion des ressources naturelles, avec une portée qui va bien au-delà des frontières bilatérales, notamment vers l’Afrique, où les deux pays souhaitent renforcer leur coopération.

Bertrand Hervieu, spécialiste français des questions rurales et agricoles et ancien président de l’Institut français de la recherche agronomique (INRA), estime, quant à lui, dans une déclaration à la MAP, que cette désignation du Maroc comme le premier pays étranger invité d’honneur du SIA s’inscrit dans la lignée des discussions stratégiques entre les deux chefs d’État en octobre dernier.

« Si le Maroc est l’invité d’honneur du SIA cette année, ce n’est pas un hasard. Cette mise à l’honneur découle des échanges de haut niveau entre la France et le Maroc », rappelant que l’agriculture et la sécurité alimentaire ont été des axes centraux des entretiens à Rabat entre le président français et le Souverain.

Et de souligner que cet hommage au Maroc illustre la volonté commune d’approfondir cette coopération et de l’inscrire dans une dynamique de long terme.

Organisée sous le signe “Une fierté française”, la 61ème édition du SIA accueillera plus de 600.000 visiteurs. Quelque 4.000 animaux y seront exposés et 1.000 exposants seront présents sur une superficie de 16 hectares où seront installés 9 pavillons.

Pour les organisateurs, chaque année, ce rendez-vous unique célèbre la richesse et la diversité de l’agriculture française, tout en offrant un cadre convivial de rencontres et d’échanges. L’agriculture marocaine y trouvera une vitrine idéale, non seulement pour faire découvrir son patrimoine et montrer ses innovations, mais aussi pour renforcer des collaborations déjà bien établies.

La mise à l’honneur du Royaume au SIA trouve aussi un écho dans un événement à venir : en avril prochain, la France sera, à son tour, le pays invité d’honneur du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès.

Il s’agit là d’un symbole fort de la complémentarité entre les deux nations, qui dépasse le cadre des échanges commerciaux pour s’étendre aux défis majeurs du secteur, tels que la sécurité alimentaire, la gestion des ressources hydriques et l’innovation agricole.