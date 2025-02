La Bourse de Casablanca consolide ses gains à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini mercredi sur une note positive, son indice phare, le MASI, gagnant 0,98% à 16.869,61 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, ont progressé, respectivement, de 1% à 1.361,96 pts et 0,81% à 1.165,78 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 1,98% à 1.814,34 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,74% à 15.708,27 pts et de 1,19% à 14.365,64 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Services de transport » (+3,36%), « Électricité » (+2,47%) et « Participation et promotion immobilières » (+1,56%) ont réalisé les meilleures performances. À l’opposé, les secteurs de l’industrie pharmaceutique (-2,58%), des boissons (-1,68%), et de la chimie (-1,58%) ont enregistré les plus forts replis.

Les échanges ont atteint plus de 554,78 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Jet contractors (86,1 MDH), Alliances Développement Immobilier S.A (70,66 MDH) et Attijariwafa Bank (57 MDH). La capitalisation boursière a dépassé 864,06 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Fenie Brossette (+9,68% à 136 DH), Sonasid (+7,24% à 1.540 DH), Jet Contractors (+6,51% à 2.682 DH), SMI (+5,63% à 3.000 DH) et Microdata (+5,38% à 779,8 DH), ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Zellidja S.A (-5,97% à 120,5 DH), Ennakl (-2,94% à 33 DH), Sothema (-2,92% à 1.063 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,72% à 17,9 DH) et Sanlam Maroc (-2,5% à 1.950 DH).