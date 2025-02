Conseil de Casablanca: plusieurs projets de développement approuvés

Le Conseil de la commune de Casablanca a approuvé lundi à la majorité plusieurs projets de développement et ce, à l’issue de la deuxième séance de sa session ordinaire de février.

Présidée par Nabila Rmili, présidente du Conseil de la commune de Casablanca, cette session a été consacrée à l’examen et l’approbation de nombreux points à l’ordre du jour concernant principalement la cession de lots de terrain destinés à des projets de développement ainsi que l’approbation du cahier de charges fixant les conditions de l’opération.

Les membre du Conseil ont aussi approuvé l’annulation de la décision n° 360/24 relative à une convention de partenariat avec la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) qui porte sur la création et le développement du pôle de délocalisation des services basé à Al Handat dans l’Arrondissement de Sidi Othmane.

A cela s’ajoutent l’approbation de la cession aux enchères de trois lots de terrain situé dans l’Arrondissement de Sidi Belyout ainsi que le cahier de charges fixant les conditions de l’opération.

Le Conseil a, par ailleurs, décidé d’annuler une convention avec une entreprise concernant l’aménagement d’un parc et d’un parking souterrain, approuvant, en revanche, le prix proposé par la commission administrative d’évaluation concernant l’expropriation de lots de terrain dans l’Arrondissement d’Anfa destinés à la réalisation de services publics.

Concernant, par ailleurs, la préservation du cachet architectural de Casablanca, le Conseil a décidé d’annuler une convention attribuant à la SDL Casa Aménagement la mission de réhabiliter le parc urbain « Madar », approuvant, en revanche, le projet de convention avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et Casa Aménagement pour la réhabilitation dudit parc.

Dans le domaine de l’environnement, le Conseil a adopté le projet de convention avec l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia pour l’épuration des eaux de l’Oued Bouskoura, le projet de création, de gestion et d’entretien des toilettes publiques ainsi que le projet portant sur la gestion et l’entretien des espaces verts dans la commune.

Le conseil a décidé enfin de reporter l’examen de nombreux autres points à l’ordre du jour de cette session.

S.L.