Maroc : lancement officiel du Portail national des services numériques

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a officiellement lancé, vendredi à Rabat, le Portail national des services numériques, qui permettra de centraliser, classifier et faciliter l’accès des usagers aux différents services publics disponibles en ligne.

Le lancement de ce portail s’est déroulé en marge du Forum de l’administration numérique, dont les travaux ont été présidés par la ministre de tutelle, Amal El Fallah Seghrouchni, en présence de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que de représentants des administrations publiques et du secteur privé.

Dans une allocution de circonstance, Mme Seghrouchni a souligné que le Portail national des services numériques constitue une étape importante dans l’évolution de la plateforme « Idarati », en passant d’un simple portail d’information à un espace interactif capable de répondre avec précision aux questions des usagers, tirant parti de l’innovation technologique, notamment de l’intelligence artificielle, afin d’accélérer la modernisation des services publics.

Cette première version du portail est le fruit d’un effort collectif impliquant plusieurs secteurs et recense environ 2.700 procédures administratives, garantissant ainsi clarté et transparence dans l’administration, conformément aux Hautes Orientations Royales et en application de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, a-t-elle expliqué.

Et d’ajouter que « le gouvernement continue de progresser dans la mise en œuvre de la Vision Royale afin de permettre aux usagers, aux citoyens et aux entreprises d’accéder à une information fiable à partir d’un portail de référence et d’un point d’entrée unique, puis progressivement à travers un portail unifié, objectif ultime du projet Idarati (eSERVICES) », précisant que cette première version du portail marque un point de départ et sera suivie par des améliorations successives pour parvenir à une couverture globale des services disponibles.

Mme Seghrouchni a également relevé que le Forum de l’administration digitale vient donner une nouvelle impulsion à la stratégie « Digital Morocco 2030 », qui met l’accent sur la nécessité d’accélérer la transformation numérique des services publics afin d’offrir un meilleur service aux citoyens et aux entreprises, tout en contribuant à améliorer le classement du Maroc dans l’Indice des services en ligne (OSI), qui fait partie de l’Indice de développement de l’administration numérique (EGDI).

De son côté, le directeur de la simplification des procédures et de la digitalisation de l’administration au sein du ministère, Ismail Besri, a affirmé que le Portail national des services numériques est une plateforme de référence qui garantit la fiabilité des informations qu’elle propose, notant qu’elle est destinée à tous les citoyens afin de leur permettre d’accéder aux divers services publics en ligne, en tenant compte de leurs besoins et attentes.

De même, il a signalé que la conception de ce portail unifié résulte d’un travail collectif de consultation et de construction collaborative à travers le réseau des ambassadeurs de l’e-Gov et du digital « RAED », un espace dédié à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de numérisation des services publics, faisant observer que ce portail a été conçu de manière inclusive pour être accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, ce portail offre, selon M. Besri, un canal d’écoute et de collecte des avis et commentaires des utilisateurs sur les services publics numériques, afin de les ajuster en fonction de leurs besoins.