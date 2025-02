Fonctions supérieures: quatre nouvelles nominations (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Ibrahim Benmoussa a été nommé Secrétaire général.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, département de l’Agriculture, Adil El Oufir a été nommé président de la Fondation pour la Promotion des Oeuvres Sociales du Personnel du ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime – Département de l’Agriculture.

Concernant le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Youssef Moussabiq a été nommé directeur de la Fonction publique.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, département de l’éducation nationale et du préscolaire, Abdeslam Mili a été nommé directeur de la promotion du sport scolaire.

S.L.