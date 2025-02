La lettre d’adieu de Mohamed Zrida aux supporters du Raja

Le milieu de terrain Mohamed Zrida a adressé un message d’adieu émouvant aux composantes du Raja Club Athletic avant de rejoindre le club libyen d’Al Ittihad.

« Aujourd’hui, alors que je me tiens à l’aube de ce moment difficile, je ne peux m’empêcher de me remémorer chaque étape et chaque instant que j’ai vécus avec ce grand club », a écrit Zrida sur son compte Instagram.

« Un adieu peut être empreint de tristesse, mais il renferme aussi des souvenirs inoubliables. Depuis les tribunes, où je rêvais un jour de faire partie de ce grand club, en passant par mon parcours au sein des catégories de jeunes qui m’ont forgé et fait de moi ce que je suis aujourd’hui, jusqu’à l’instant où j’ai eu l’honneur de porter le maillot de l’équipe première. »

« Tout cela était un rêve devenu réalité. Ce fut un long voyage, rempli de défis, mais j’ai toujours été animé par mon amour pour ce club et ma volonté de réussir et de remporter des titres. J’ai ressenti une immense fierté à chaque match, chaque victoire, chaque trophée, et chaque défi partagé avec mes coéquipiers, qui ont toujours été comme une famille pour moi. », a poursuivi Zrida.

« Je n’oublierai jamais ce que ce club m’a apporté. Ce n’était pas seulement un lieu où je jouais, mais une maison, un pays, et la plus grande source de soutien pour moi. Avec cette équipe, j’ai eu le sentiment de faire partie d’une histoire grandiose. Merci aux supporters qui ont toujours présents pour moi, ainsi qu’à la direction et aux entraîneurs qui ont contribué à mon évolution. Votre amour a été ma plus grande motivation à chaque instant, et je chérirai ces souvenirs toute ma vie. »

Enfin, Zrida a conclu son message ainsi : « Aujourd’hui, même si je pars, le Raja restera à jamais dans mon cœur. Ce n’est pas seulement un club, c’est une partie de mon identité et de mon parcours, un souvenir impérissable. Ce n’est pas un adieu, mais un lien éternel entre nous, car le Raja restera toujours ma maison et une partie intégrante de ma vie. »