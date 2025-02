Emploi, indemnité de risques… Au menu du Conseil de gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son département.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences sur le plan d’action du gouvernement dans le domaine de l’emploi.

Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen du projet de loi de liquidation relatif à l’exécution de la Loi de finances de l’exercice 2023 et du projet de décret relatif à l’octroi d’une indemnité de risques professionnels au profit du personnel des corps d’infirmiers et de techniciens de la santé affectés dans les collectivités territoriales.

Le Conseil se penchera ensuite sur l’examen de l’accord entre les gouvernements du Maroc et de la République de Saint-Marin portant sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à New York le 27 septembre 2024, ainsi que du projet de loi portant approbation dudit accord.

Le Conseil conclura ses travaux en examinant les propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

S.L.