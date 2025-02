Casablanca : Inauguration du Lycée Français Alphonse Daudet (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Lycée Français International Alphonse Daudet, établissement du réseau Mlfmonde et de l’Office Scolaire et Universitaire International (OSUI), a été inauguré, vendredi à Casablanca, en présence de l’Ambassadeur de France au Maroc, M. Christophe Lecourtier.

Cette cérémonie, marquée par la présence de la marraine de l’établissement, Claudie Haigneré – première astronaute européenne et ancienne ministre française, s’inscrit dans un moment clé, coïncidant avec la campagne d’admission des établissements français au Maroc.

« Ce nouveau campus illustre parfaitement notre vision éducative : accompagner chaque élève dans un parcours d’excellence, tout en valorisant les valeurs de l’interculturalité et du plurilinguisme. Il s’agit d’un cadre idéal pour former les citoyens du monde de demain », a indiqué, dans une déclaration à la presse, Sophie Churlet, cheffe de l’établissement et coordinatrice du réseau OSUI au Maroc.

Elle a, dans ce sens, ajouté que l’établissement compte 950 élèves, avec une capacité de 2.000 places, soulignant que l’ouverture de ce nouveau campus situé au cœur de Casa-Anfa, répond aux besoins d’épanouissement des enfants, grâce à une pédagogie axée sur l’apprentissage des langues et des compétences utiles pour les prochains événements mondiaux qu’organise le Maroc.

De son côté, le directeur général de l’OSUI-Mlfmonde, Jean-Marc Merriaux, a fait savoir que le choix de l’emplacement de l’établissement dans un quartier en pleine expansion vient renforcer la présence de l’OSUI à Casablanca, notant que le réseau dispose à Bouskoura de l’un des plus grands établissements français à l’étranger.

« Ce projet témoigne de notre ambition de faire du LFIAD une référence éducative. Nous avons imaginé un espace qui, au-delà de l’enseignement, offre à chaque élève la possibilité de se construire, de s’épanouir et de se projeter vers l’avenir », a-t-il ajouté, affirmant que le réseau à pour objectif de mettre en place une orientation autour des enjeux et défis du 21ème siècle, notamment en lien avec les sciences.

Le déménagement de l’établissement, précédemment situé à Ain Sebaa depuis son ouverture en 2017, marque une nouvelle ère dans son développement, précise un communiqué de l’établissement, notant que ce site moderne et ambitieux incarne l’excellence éducative et l’innovation pédagogique, piliers fondamentaux du réseau Mlfmonde depuis plus de 120 ans.

Le campus, qui s’étend sur deux hectares, a été conçu pour répondre aux meilleurs standards internationaux, alliant bien-être des élèves et pédagogie adaptée aux compétences du XXIe siècle. Les infrastructures d’exception, comprenant des salles de classe modulables, un FabLab, des laboratoires scientifiques, une piscine semi-olympique et des espaces verts, sont le fruit d’un projet visionnaire porté par le réseau OSUI – Mlfmonde.

Dès la maternelle, l’établissement affirme son ambition plurilingue illustrant l’un des axes prioritaires à l’international du « plan maternelle Mlfmonde » : 50 % du volume horaire sera assuré en anglais dès la rentrée 2025. Le lycée prépare également ses élèves aux diplômes français tels que le Diplôme National du Brevet (DNB) et le Baccalauréat Français et son option Internationale (BFI), avec des parcours bi, tri et quadrilingues.

Par ailleurs, des certifications en langues étrangères (Cambridge English, CIMA, DELE) et numériques (PIX) viennent compléter cette formation, tout comme des projets interdisciplinaires et des activités périscolaires variées.

Cet événement a mis en lumière l’appartenance du Lycée Français International Alphonse Daudet à un réseau historique et international de renom. Le réseau Mlfmonde, fort de ses 109 établissements dans 39 pays et de ses 10 établissements depuis près de 30 ans de présence au Maroc à travers le réseau OSUI, garantit un pilotage pédagogique exemplaire et une expertise éducative reconnue. En tant qu’Établissement de Pleine Responsabilité (EPR), le lycée bénéficie d’une gestion directe, consolidant ainsi son positionnement de référence éducative à Casablanca.

Depuis sa fondation en 1996, le réseau d’établissements scolaires OSUI incarne la collaboration éducative franco-marocaine. Avec un réseau d’écoles et lycées à travers le Maroc de Tanger à Dakhla et à travers la planète (en tant qu’entité du réseau mlfmonde), l’OSUI offre une éducation de qualité conforme aux standards internationaux.

La Mission laïque française (réseau mlfmonde) est une association à but non lucratif née en 1902 et reconnue d’utilité publique depuis 1907, qui tout au long de son histoire crée et gère des écoles, collèges, lycées dans le monde : 108 établissements sur programme français dans 33 pays scolarisant plus de 60 000 élèves et 24 actions de coopération dans 12 pays.