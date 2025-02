Halieutis 2025 : COMAIP et COMHAFAT renforcent la pêche durable en Afrique

« Pelagic University » : Un espace de réflexion au cœur du Salon Halieutis

En marge de cette signature et de la visite du Chef du Gouvernement, la COMAIP a organisé au sein de son stand la première édition de la série de conférences « Pelagic University », réunissant experts, industriels et institutions autour des grandes transformations du secteur pélagique. Organisée au sein du plus grand rendez-vous halieutique du continent, cette plateforme offre une immersion directe dans les réalités du terrain. En présence des opérateurs et décideurs clés, les discussions abordent des problématiques concrètes et confrontent les solutions aux défis du marché et des écosystèmes marins.

« Pelagic University » se veut un espace de dialogue et de réflexion dynamique, croisant retours d’expérience, avancées technologiques et enjeux de durabilité. Son ambition est de structurer un corpus de connaissances de référence pour accompagner l’évolution du secteur, en associant témoignages opérationnels, analyses techniques et contributions scientifiques.

Un engagement commun pour l’avenir de la pêche en Afrique

À travers ce MoU et cette série de discussions stratégiques, la COMAIP affirme son engagement à fédérer les acteurs du secteur autour d’une vision commune : une pêche compétitive, durable et respectueuse des écosystèmes marins