Fès : plus de 140 millions de dirhams pour le développement de la ville

Par LeSiteinfo avec MAP

Le conseil communal de Fès a approuvé, jeudi dans le cadre de sa session ordinaire du mois de février, la programmation de crédits d’un montant total de plus de 142 millions de dirhams destinés à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement.

L’excédent budgétaire enregistré en 2024 sera ainsi affecté aux travaux de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, tandis qu’une somme sera transférée à la Société Fès-Région Aménagement.

Par ailleurs, le conseil communal a validé 15 projets de renforcement des infrastructures, notamment en matière de construction et d’aménagement de routes et rues de la ville visant à améliorer l’esthétique urbaine, fluidifier la circulation et faciliter les déplacements des véhicules et des piétons.

Le conseil a, en outre, approuvé l’arrêté communal définissant les conditions et règles relatives à l’occupation temporaire du domaine public communal sans construction.

La réunion a aussi approuvé une convention de partenariat avec la société Fès-Région aménagement, fixant les modalités de coopération ainsi que la délégation de gestion de projets entre la wilaya de la région Fès-Meknès, la commune de Fès et la société. Cette convention vise à financer et mettre en œuvre des projets au profit de la commune, notamment dans les secteurs de l’aménagement urbain, des équipements publics communaux, des infrastructures sportives et du système de surveillance.

Le conseil a également approuvé l’affectation d’un terrain destiné à la construction d’un dépôt pour les bus du transport urbain à Fès.

A l’unanimité, les membres du conseil ont voté, par ailleurs, en faveur de la résiliation du contrat de gestion déléguée du transport urbain avec l’opérateur actuel, suite au « non-respect » des engagements du contrat de gestion déléguée.

Dans une déclaration à la presse, le président du conseil communal de Fès, Abdeslam Bekkali a souligné que cette session a adopté des décisions « très importantes » ayant un impact direct sur l’avenir de la cité spirituelle du Royaume.

Il a ajouté que le programme adopté comprend la réaffectation d’un excédent budgétaire de plus de 200 millions de dh, qui sera investi dans les services de proximité tels que les terrains de sport, les espaces verts, les piscines, les routes et l’aménagement des quartiers sous-équipés.

Il a noté que la décision de résilier le contrat de l’opérateur du transport urbain a été prise en raison de la détérioration du service et de l’insuffisance du parc de bus, assurant que cette décision sera mise en œuvre en coordination avec les différents partenaires, afin d’assurer un transport urbain de qualité aux habitants de Fès dans les plus brefs délais.