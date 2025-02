Une ministre israélienne attendue à Marrakech: ce que l’on sait

Miri Regev, la ministre israélienne des Transports, prendra part à la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février courant à Marrakech.

Selon un communiqué du ministère israélien des Transports, Regev a été invitée par Abdessamad Kayouh, son homologue marocain, et le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de promouvoir la coopération internationale pour réduire les accidents de la circulation.

Cette visite, ajoute-t-on, vise également à renforcer les relations entre Rabat et Tel Aviv. «En marge de cet évènement, des entretiens sont prévus avec les ministres marocains des Transports et du Logement. Regev se réunira aussi avec le gouverneur d’Agadir et d’autres ministres étrangers», précise le communiqué.

La 4ᵉ Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière est un événement international qui réunit des responsables gouvernementaux, des experts, des organisations internationales et des acteurs du secteur privé afin de discuter des mesures à adopter pour améliorer la sécurité routière à l’échelle mondiale. Organisée sous l’égide des Nations Unies et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette conférence vise à renforcer la coopération internationale et à accélérer les efforts pour réduire les accidents de la route.

