Conseil de Casablanca: FRMF, SONARGES… Adoption de plusieurs conventions de partenariat

Le Conseil communal de Casablanca, réuni jeudi dans le cadre de sa session ordinaire de février, a adopté plusieurs conventions de partenariat couvrant de nombreux domaines. Ainsi, lors de cette session présidée par la présidente de la Commune de Casablanca, Nabila Rmili, les membres du Conseil ont approuvé une série de conventions à caractère social, sportif, culturel et environnemental.

Il s’agit notamment d’une convention entre ledit conseil, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le Conseil de la région de Casablanca-Settat, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Équipements Sportifs (SONARGES) portant sur la réhabilitation des stades destinés à accueillir les activités parallèles à la Coupe d’Afrique des Nations de Football CAN 2025.

Les membres du Conseil ont également adopté une convention de partenariat entre la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Conseil régional de Casablanca-Settat, la préfecture des arrondissements Ben M’Sick, le Conseil préfectoral de Casablanca, le Conseil de l’arrondissement de Sbata et la SDL Casa Aménagement et ce, pour le réaménagement du stade Ba Mohamed basé à Sbata.

Toujours dans le domaine sportif, le Conseil a approuvé une convention de partenariat avec le Conseil préfectoral de Casablanca, la préfecture des arrondissements Aïn Sbaâ-Hay Mohammedi, le conseil de l’arrondissement Hay Mohammedi et la SDL Casa aménagement avec pour objet la réhabilitation du stade du club TAS à Hay Mohammedi.

S’agissant des projets de développement, le conseil a adopté deux conventions de partenariat signées avec le Comité provincial de développement humain à la préfecture des arrondissements Mers-Sultan et le conseil de l’arrondissement de Mers-Sultan et ce, pour la création d’un espace de formation des jeunes à Derb Soltane et un autre de coworking.

A cela s’ajoute, l’adoption d’un projet de convention de partenariat entre le conseil de la ville de Casablanca, le Comité provincial de développement humain à la préfecture des arrondissements Mers-Sultan, le conseil de la région de Casablanca-Settat, le conseil de l’arrondissement de Mers-Sultan et ce, dans l’objectif de construire une pépinière d’entreprises.

Il s’agit aussi d’une convention de délégation entre le Conseil de la commune de Casablanca et la Société de Développement Local de Casablanca pour la construction d’un complexe culturel au quartier Sidi Moumen, et une convention de partenariat entre la wilaya de la région, le Conseil préfectoral de Casablanca, le Conseil communal de Casablanca et la société Casablanca Environnement pour l’aménagement d’un parc au quartier Sidi El Bernoussi.

