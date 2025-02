Taxi Sahbi App : l’application nationale qui transforme l’écosystème des taxis au Maroc

Après avoir innové dans plusieurs domaines technologiques, le groupe AFRITECHIA, à travers sa filiale ITECHIA TV, poursuit son engagement en faveur d’une modernisa on du transport au Maroc avec Taxi Sahbi App, une plateforme qui s’impose aujourd’hui comme la solution de référence pour l’écosystème des taxis et la mobilité urbaine.

Taxi Sahbi App est une application 100 % marocaine, conçue pour tous les chauffeurs de taxi marocains, pour tous les citoyens marocains et pour tous les voyageurs au Maroc, sans aucune exception. Elle incarne une solu on inclusive et équitable, répondant aux besoins de l’ensemble du secteur.

L’événement organisé à Tanger ce jeudi 30 janvier 2025 est une rencontre stratégique des née à accélérer l’adoption de Taxi Sahbi App dans la ville et à amorcer son expansion progressive dans toute la région du Nord. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale, portée par une adoption rapide et exponentielle de la plateforme par l’ensemble du secteur.

2025 : l’année de la pénétra on inclusive de Taxi Sahbi App

L’écosystème du taxi marocain a pleinement adopté Taxi Sahbi App, qui connaît aujourd’hui une croissance fulgurante sur tout le territoire national. L’année 2025 marque une étape clé: celle d’une intégra on massive et inclusive de ce e plateforme dans les habitudes des chauffeurs et des passagers marocains.

Outre sa dimension technologique, Taxi Sahbi App s’engage résolument pour une mobilité plus durable et éco-responsable. En favorisant une meilleure gestion des trajets et une réduc on des courses à vide, l’application contribue à une approche plus “eco-friendly”, réduisant ainsi l’impact environnemental du transport en taxi au Maroc.

Par ailleurs, la plateforme met un point d’honneur à garantir une qualité de service irréprochable. Seuls les taxis respectant des critères stricts bénéficient de l’accès à la plateforme. Ces critères portent sur :

• L’état et l’entre en du véhicule

• La conduite et la sécurité

• Le professionnalisme et la communication des chauffeurs

• Le respect des engagements envers les passagers

En garantissant ces standards, Taxi Sahbi App vise à renforcer la confiance des voyageurs, à assurer une expérience fluide et sécurisée, et à moderniser durablement le secteur du taxi au Maroc.

Une rencontre pour moderniser l’écosystème des taxis

Cette rencontre, organisée en partenariat avec l’écosystème des taxis de Tanger, se tiendra à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Tanger à par r de 17h00. M. Fahd Mekouar, PDG d’Afritechia, présentera la vision de Taxi Sahbi App et ses ambitions pour un écosystème taxi plus connecté, moderne et respectueux des enjeux environnementaux.

Une séance de signature de convenons de partenariat clôturera l’événement, marquant ainsi une nouvelle avancée dans la transforma on du transport urbain au Maroc.

Cet événement s’inscrit dans une démarche de réinvention de l’écosystème taxi et d’améliora on con nue de la mobilité urbaine. Il met en avant une technologie au service des chauffeurs, des passagers et de la transi on vers une mobilité plus intelligente et durable.