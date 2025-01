Réseaux sociaux et protection des enfants : des recommandations urgentes du CESE

Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a révélé que l’utilisation excessive et inappropriée du numérique pourrait constituer une menace réelle pour la santé mentale et physique des enfants, soulignant que l’espace numérique représente un environnement à double impact pour les enfants.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi dernier, à l’occasion de la présentation de l’avis rédigé par le Conseil, Chami a insisté sur la nécessité d’intégrer la protection des enfants sur Internet et sur les réseaux sociaux dans les objectifs de la politique publique intégrée de protection de l’enfance (PIPE).

Le Conseil a noté dans son avis que, bien qu’il existe plusieurs mesures et initiatives, celles-ci restent fragmentées et souvent mises en œuvre de manière isolée, sans une vision stratégique commune. Une telle approche intégrée est considérée comme essentielle pour une protection efficace et durable des enfants dans l’environnement numérique.

Le Conseil plaide pour un équilibre adéquat entre les avantages des technologies numériques d’une part, et la nécessité de mettre en place des mécanismes juridiques et procéduraux pour protéger les enfants contre les risques potentiels, tout en éduquant et formant les enfants à l’utilisation rationnelle et responsable des réseaux sociaux, d’autre part.

Le Conseil appelle à la détermination d’un âge de maturité numérique qui permet à l’enfant d’accéder aux réseaux sociaux, avec la mise en place de mesures restrictives pour les plateformes, telles que l’obligation de refuser l’inscription des mineurs sans l’accord parental, et le renforcement de la coopération entre les autorités publiques et les plateformes numériques pour assurer une sécurité optimale de l’espace numérique, notamment par la définition de protocoles clairs et rapides pour signaler et traiter les contenus inappropriés ou dangereux (harcèlement en ligne, contenus violents, etc.).

Il plaide également pour l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter de manière proactive les contenus inappropriés, analyser les comportements à risque, et adapter le contrôle parental de manière personnalisée, afin d’assurer une réponse rapide et efficace aux menaces sur les réseaux sociaux.

L’avis met également en évidence l’importance d’intégrer l’éducation numérique dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge, en mettant l’accent sur le développement de l’esprit critique et la vérification des informations.

Parallèlement, il souligne la nécessité de sensibiliser les producteurs de contenu à la responsabilité qui leur incombe en matière de lutte contre les fake news, notamment à travers des campagnes de sensibilisation à destination des parents et des utilisateurs, et en encourageant l’adoption de mécanismes technologiques de contrôle parental.