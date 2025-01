Raid Sahraouiya 2025 : la 11ème édition du 1er au 8 février à Dakhla

La 11ème édition du Raid Sahraouiya, un challenge sportif solidaire au féminin, se tiendra du 1er au 8 février à Dakhla avec la participation de 100 femmes représentant 10 pays.

Les participantes à cette manifestation sportive vont se surpasser et vivre cette aventure extraordinaire, pour générer du changement positif, indiquent les organisateurs dans un communiqué, soulignant que le Raid Sahraouiya est un évènement conscient des enjeux de son époque, où la performance sportive et le dépassement de soi se font au service de la solidarité comme de l’engagement social et environnemental.

Des binômes 100% féminins participeront chaque jour à différentes épreuves : course à pied, VTT, canoë, descente en rappel…, note le communiqué, ajoutant qu’avec son concept unique, ce raid solidaire promeut l’engagement féminin et l’entraide à travers des épreuves sportives variées.

Depuis sa création, le Raid Sahraouiya s’est imposé comme un rendez-vous sportif féminin incontournable par la force de son engagement au soutien de causes sociales comme pour la qualité extraordinaire de son programme. Cette année encore, le Raid Sahraouiya pourra compter sur la participation de femmes fortes et engagées pour faire briller les différentes associations représentées, parmi lesquelles l’actrice Ariane Brodier, la journaliste Daniela Prepeliuc, la judoka olympienne Asmaa Niang ou encore l’alpiniste Nawal Sfendla.

La presqu’île de Dakhla, réputée pour ses paysages spectaculaires et son écosystème préservé, sera une nouvelle fois le théâtre exceptionnel de cet événement unique. Ce cadre idyllique offre un décor parfait pour des épreuves sportives exigeantes tout en mettant en lumière l’incroyable richesse naturelle de la région.

Les organisateurs rappellent que chaque participante, lors de son inscription, renseigne l’association de son choix : des causes féminines et/ou des projets à fort impact social. Au terme d’une semaine de compétitions, le prize money en jeu sera remis aux causes soutenues par les binômes composant le podium final.

L’aventure Sahraouiya, alliant sport, dépassement de soi, et engagement social, revient cette année avec une ambition renforcée. Partenaire social de l’événement pour la deuxième année consécutive, SOS Villages d’Enfants Maroc s’associe à cette initiative pour promouvoir des valeurs communes telles que l’égalité, l’inclusion, la solidarité, la persévérance.

Une dizaine de participantes prêtes à relever les défis sportifs de Sahraouiya s’engagent à la levée de fonds en faveur du nouveau centre SOS Villages d’Enfants Maroc à Dakhla. Les fonds récoltés serviront à équiper une installation sportive qui bénéficiera non seulement aux enfants sans soutien familial pris en charge par l’association, mais aussi à ceux de la communauté locale.

Cette action s’inscrit pleinement dans la vision de Sahraouiya : faire du sport un vecteur de solidarité, d’égalité et de cohésion sociale. Une aventure humaine où chaque effort compte pour construire un avenir meilleur pour les générations futures