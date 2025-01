Conseil de gouvernement : cinq nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Abdelaziz Ait El Mekki a été nommé doyen de la Faculté de Chariaa à Agadir tandis que M. Mostafa Stitou a été nommé doyen de la Faculté des sciences de Tétouan, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement.

En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Abdellah Ben Mellouk a été nommé directeur général de la Diplomatie économique et du développement culturel alors que M. Hicham Ghazri a été nommé directeur général des Affaires administratives et générales, ajoute la même source.

Au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – Département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, M. Mohamed Cherif Essalih a été nommé directeur de la Programmation, du budget et du contrôle de gestion, conclut le communiqué.