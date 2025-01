Abdellatif Hammouchi reçoit son homologue pakistanais

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a reçu, lundi à Rabat, l’Inspecteur général par intérim de la Police au ministère pakistanais de l’Intérieur, Salman Choudhry, en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation sécuritaire.

Les deux parties ont examiné les divers aspects de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, ainsi que les moyens de promouvoir cette coopération et d’élargir ses domaines, dans l’objectif de coordonner les efforts communs pour faire face aux défis sécuritaires, y compris dans la lutte contre les réseaux de migration irrégulière et de trafic d’êtres humains, suite notamment au récent naufrage d’une embarcation au large de Dakhla ayant causé le décès de plusieurs ressortissants pakistanais, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

Cette rencontre a été l’occasion pour le responsable pakistanais d’exprimer les remerciements et la gratitude des hautes autorités de son pays au Maroc, pour les actions d’intervention et de sauvetage déployées en faveur des ressortissants pakistanais, victimes d’un réseau international de migration irrégulière.

De même, les discussions des deux parties ont porté sur l’importance de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, compte tenu des menaces terroristes accrues qui guettent la sécurité des deux pays eu égard à leur proximité géographique de foyers de tension où s’activent les groupes affiliés à Al-Qaïda et à Daech.

Elles ont aussi évoqué les perspectives de développement du niveau de la coopération sécuritaire bilatérale, à travers l’échange d’expériences, d’expertises et de bonnes pratiques, ainsi que l’échange des données en matière de lutte contre les risques et les menaces à la sécurité des deux pays et de leurs citoyens.

Cette visite vient refléter l’importance de la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et la République Islamique du Pakistan, en tant que partenaires clés dans les efforts internationaux de lutte anti-terroriste et contre le crime organisé transfrontalier, souligne le communiqué, ajoutant qu’elle illustre aussi l’engagement ferme des services de la DGSN et de la DGST dans les actions internationales visant à neutraliser les risques et les menaces qui pèsent sur la sécurité régionale et internationale.

S.L.