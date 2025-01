Hooliganisme: plusieurs interpellations à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police relevant du district de sûreté de Sidi Bernoussi à Casablanca ont interpellé, jeudi soir, neuf individus pour leur implication présumée dans des actes de violence liée au hooliganisme et de dégradation de biens publics, apprend-on de source sécuritaire.

Après avoir été alertés sur l’implication d’un groupe de supporters d’équipes de football dans un échange de violence et des jets de pierres, mettant en danger la sécurité des personnes, les patrouilles relevant des services de police de Casablanca sont immédiatement intervenues pour rétablir l’ordre public, poursuit-on de même source.

Ces actes criminels, qui ont fait un blessé parmi les éléments de la police, ont également causé des dégâts matériels à un véhicule des forces du maintien de l’ordre, ajoute la même source, notant que les recherches et investigations ont permis l’interpellation des neuf mis en cause en possession d’arme blanche, de deux fumigènes et de pierres.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent afin d’appréhender toutes les personnes potentiellement impliquées dans ces actes criminels, conclut la même source.

S.L.