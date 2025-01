Ifrane : un plan d’action pour endiguer la rougeole

Par LeSiteinfo avec MAP

Un plan d’action a été mis en place dans la province d’Ifrane pour endiguer l’épidémie de la rougeole et protéger les enfants.

Ce plan d’action est basé sur plusieurs axes dont le renforcement de la veille et de la surveillance épidémiologique, une campagne de vérification du statut vaccinal et de rattrapage vaccinal, l’amélioration de la prise en charge des cas notifiés et la mobilisation sociale.

Pour ce faire, le réseau des établissements de soins de santé primaires a été mobilisé pour réussir cette campagne au niveau de la province d’Ifrane avec un staff composé notamment de 25 médecins et 151 infirmiers.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Ifrane, Abdellatif Asri a souligné que suite à la propagation de la maladie de la rougeole aux niveaux mondial et national, le ministère de la santé, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale, a lancé une campagne de vérification du statut vaccinal et de rattrapage qui cible les enfants de moins de 18 ans pour l’élimination de la rougeole.

Il a précisé que 48.422 enfants sont ciblés par cette opération répartis sur toutes les communes rurales et urbaines de la province.

Cette opération se poursuit au niveau de toutes les collectivités territoriales de la province d’Ifrane, à travers notamment des campagnes de sensibilisations en milieu scolaire et dans les souks hebdomadaires destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie.