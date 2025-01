La Toile émue après le décès d’une youtubeuse marocaine

Abir, une célèbre youtubeuse marocaine, est décédée ce vendredi, provoquant une onde de choc parmi ses fans.

Selon une source de Ralia, la jeune femme, enceinte au 8ème mois, a dû accoucher en urgence et est décédée des suites de complications pendant la césarienne.

De nombreuses youtubeuses et influenceuses ont exprimé leur chagrin suite à cette disparition, adressant leurs condoléances aux proches et amis de la défunte et leur souhaitant courage et patience pour surmonter cette terrible épreuve.

«Ma sœur et mon amie n’est plus. J’aurais aimé que ça soit une rumeur. Que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a écrit Dounia Ziraoui, la meilleure amie de Abir.

H.M.