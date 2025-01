Marchica Med SA : une ouverture stratégique vers le privé pour accélérer le développement de la Cité d’Atalayoun

Dans le cadre du déploiement de sa nouvelle vision stratégique, Marchica Med SA annonce un

tournant majeur en engageant une ouverture vers le secteur privé afin d’accélérer le développement

de la Cité d’Atalayoun.

Ce site emblématique constitue la séquence centrale du projet d’aménagement de la lagune de Marchica, lancé en 2008 sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Lors de son dernier conseil d’administration, Marchica Med SA a validé un plan d’action à moyen

terme, marquant ainsi le début d’une nouvelle phase dans la mise en œuvre de sa stratégie de

développement. Ce plan vise à renforcer l’implication du secteur privé dans la réalisation des

différentes composantes du projet, permettant ainsi une accélération significative du développement

de la Cité d’Atalayoun.

Un projet ancré dans la Vision Royale

Pour rappel, le projet d’aménagement de la lagune de Marchica vise à concrétiser la Vision Royale en

valorisant les potentialités naturelles et les richesses de la région de l’Oriental, notamment la ville de

Nador et sa province. S’étendant sur une longueur de 25 km et une largeur de 7 km, le site de la

lagune de Marchica offre un espace naturel unique d’une superficie totale de 19 000 hectares, dont 7

700 hectares de terres et 11 300 hectares de surface aquatique.

Une vision ambitieuse et respectueuse de l’environnement

Ce partenariat stratégique ambitionne de positionner la Cité d’Atalayoun comme une destination

touristique de référence, alliant modernité, respect de l’environnement et mise en valeur du patrimoine

naturel et culturel de la région. Il s’agit d’offrir une expérience unique et une véritable proposition de

valeur pour les populations locales, les Marocains du Monde ainsi que les visiteurs étrangers et

nationaux.

La Cité d’Atalayoun : un complexe touristique d’exception

Au cœur de la lagune de Marchica, la Cité d’Atalayoun s’étend sur 154 hectares et se distingue par

son caractère intégré. Ce complexe touristique d’envergure comprend des infrastructures

résidentielles et hôtelières, un parcours de golf ainsi qu’un port de plaisance.

Ce projet incarne une approche innovante et durable, en parfaite harmonie avec l’environnement naturel de la région.

Des cités thématiques pour un développement structurant

Le programme de développement prévoit la création de sept cités thématiques, visant à introduire de

nouveaux territoires urbanisés et de nouveaux pôles d’activités. Ces cités contribueront à structurer

l’offre touristique et économique de la région tout en respectant les principes de durabilité et

d’inclusion.

Avec cette nouvelle phase, Marchica Med SA réaffirme son engagement en faveur d’un

développement durable et inclusif, tout en concrétisant une ambition nationale et régionale au service

de la prospérité collective.

Marchica Med SA., maître d’ouvrage désigné en charge du développement du Projet, lance plusieurs

Appels à Projets Ouvert (« APO ») en vue de sélectionner des candidats investisseurs pour le

développement d’un ou plusieurs projets parmi les 07 (sept) ci-dessous :

– APO N°1 pour le développement d’un projet résidentiel dit « Les Résidences du Port » d’une

superficie de 28.165 m² et relatif au Lot n°2 ;

– APO N°2 pour le développement d’un projet résidentiel dit « La Cité des Riads » d’une

superficie de 36.483 m² relatif au Lot n°7 ;

– APO N°3 pour le développement d’un « Établissement scolaire » relatif au Lot n°5 d’une

superficie de 15.591 m² ;

– APO N°4 pour le développement d’une « Clinique de santé et de bien-être » relatif au Lot

n°48 d’une superficie de 6.605 m² ;

– APO N°5 pour le développement de « la deuxième phase des Villas de la Baie » relatif aux

Lots n° 12-13-14-30 d’une une superficie totale de 54.476 m² ;

– APO N°6 pour le développement de « l’Hôtel du Golf » relatif au Lot n° 28d’une superficie de

27.634 m²;

– APO N°7 pour le développement de « la Zone de loisir et commerciale de la Marina

d’Atalayoun » relatif au Lot n° 36 d’une une superficie de 8.235 m².