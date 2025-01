Laila Slassi Sennou nommée présidente de la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) annonce la nomination de Mme Laila Slassi Sennou à la présidence, à l’occasion du renouvellement du conseil d’administration et de l’élection du nouveau bureau exécutif.

« Lors de son Assemblée Générale, EFE-Maroc a procédé au renouvellement du conseil d’administration et à l’élection de son nouveau bureau exécutif, avec Mme Slassi à sa tête en qualité de nouvelle présidente », indique la Fondation dans un communiqué. Mme Slassi, administratrice depuis 2019 et vice-présidente sous le mandat écoulé, a été élue présidente de la Fondation pour un mandat triennal allant de janvier 2025 à janvier 2027, précise la même source.

Par ailleurs, la Vice-Présidence sera assurée par Mme Soraya Sebti, engagée au sein du conseil d’administration de la fondation depuis plusieurs années.

La nouvelle Présidente succède ainsi à M. Amine Berrada Sounni qui a été salué pour son engagement et son dévouement à la mission EFE et pour ses réalisations exceptionnelles lors de son mandat de président.

S’exprimant à l’occasion de la passation, M. Berrada a remercié les administrateurs pour leur confiance.

« Je suis satisfait et fier du travail accompli et serein qu’EFE-Maroc continuera à combattre le fléau du chômage des jeunes, sans relâche, sous la présidence de Mme Slassi et la vice-présidence de Mme Sebti », a-t-il dit, cité dans le communiqué. Pendant son mandat, M. Berrada et Mme Slassi ont pu constituer un modèle de gouvernance dual très impactant qui s’est conclu par la concrétisation de plusieurs projets ambitieux et structurels de la fondation EFE-Maroc.

Grâce à la mise en œuvre du projet « A Chance to Reset », qui a permis l’insertion professionnelle de plus de 6.200 jeunes en trois ans, le lancement d’EFE-Maroc Academy, la première entreprise sociale créée par une association et l’organisation du « Mena Yes », M. Berrada et Mme Slassi ont pu renforcer le positionnement d’EFE-Maroc comme acteur clé de l’employabilité des jeunes au Maroc, souligne la même source.

Lauréate des universités Paris Panthéon-Sorbonne, Panthéon-Assas et Paris Dauphine, Mme Slassi est fondatrice et associée gérante du cabinet de conseil juridique Afrique Advisors créé à son retour au Maroc après une expérience en tant qu’avocate au Barreau de Paris au sein d’un cabinet d’avocat américain.

Spécialisée en droit des affaires, elle accompagne régulièrement des acteurs privés et publics ainsi que des investisseurs étrangers opérant au Maroc et sur le continent africain.

Parallèlement à son activité juridique, Mme Slassi s’implique activement dans des initiatives de la société civile visant à promouvoir un cadre réglementaire favorable à l’entrepreneuriat, aux startups, et à l’inclusion économique des femmes tout en défendant leurs droits fondamentaux. Elle œuvre également pour la préservation et la valorisation des savoir-faire ruraux, contribuant ainsi à la protection du patrimoine culturel et artisanal des territoires.

La nouvelle présidente est de ce fait très engagée pour l’autonomisation des jeunes au Maroc et apporte son expertise et ses conseils pour appuyer un développement économique plus inclusif au Royaume.

Mme Slassi a, ainsi, déclaré : « Je suis très honorée par la confiance des membres du conseil d’administration et déterminée à porter toujours plus loin la vision ambitieuse de la Fondation EFE. Libérer le potentiel de notre jeunesse et participer à créer les conditions de son autonomie financière, vise non seulement à répondre à une exigence de dignité, mais aussi à créer les conditions d’une véritable dynamique de croissance et de développement inclusif pour le Royaume du Maroc ». A travers la nomination de Mme Slassi comme nouvelle présidente de la fondation, le conseil d’administration d’EFE-Maroc réaffirme son engagement en faveur de cette stratégie et aspire à maintenir l’élan positif qui a marqué les réalisations de la Fondation ces dernières années.