Déneigement: la mobilisation se poursuit dans la province d’Al Hoceima

Par LeSiteinfo avec MAP

La circulation sur la route provinciale reliant Targuist à Chakrane, dans la province d’Al Hoceima, a été rétablie, mardi, grâce à la mobilisation constante des équipes d’intervention relevant de la direction provinciale de l’Equipement, du transport et de la logistique, engagées activement dans l’opération de déneigement de cet axe.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Equipement, du transport et de la logistique à Al Hoceima, Youssef Eshaimi, a souligné que les équipes de la direction, en coordination avec les autorités locales, sont intervenues pour déneiger la route provinciale n°5204 reliant Targuist à Chakrane passant par la commune de Bni Ammart, notant que la route a été rouverte ce mardi matin, ce qui a contribué à faciliter la circulation des citoyens et des marchandises.

Les équipes spécialisées sur le terrain, composées d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers, ont agi avec rapidité et efficacité pour accomplir cette mission dans les plus brefs délais, a-t-il expliqué, relevant que la direction provinciale, qui dispose d’environ 16 équipements, dont 6 engins de déneigement, a mobilisé plusieurs engins et matériels, dont des camions, des niveleuses et des engins de déneigement.

Les équipes ont également procédé à l’épandage de sel sur la route nationale n°2 reliant Chefchaouen à Al Hoceima passant par Bab Berred, a noté Eshaimi, précisant que cette opération, essentielle en période hivernale, vise à prévenir la formation de glace, à travers le déploiement de camions équipés de dispositifs d’épandage pour intervenir de manière proactive et régulière, en vue d’assurer l’efficacité des interventions.

Le directeur provincial a rappelé que la province d’Al Hoceima, qui se distingue par des reliefs montagneux difficiles d’accès, connait d’importantes chutes de neige pouvant durer plusieurs mois et affecter des centaines de kilomètres de routes nationales, régionales et provinciales.

Il a noté que ces chutes de neige provoquent parfois des perturbations ou des coupures de circulation sur certains axes routiers, notamment la route nationale n°2 reliant Chefchaouen à Al Hoceïma, la route nationale n°8 entre Targuist et Taounate, la route régionale n°509 reliant Issaguen à Lakhlafa, ainsi que les routes provinciales n°5204 et n°4115 reliant Moulay Ahmed Cherif à El Jebha.

Dans le cadre des préparatifs de la la saison hivernale, la direction provinciale de l’Equipement a pris plusieurs mesures proactives, en vue de mettre en oeuvre des solutions appropriées et de diffuser l’information sur l’état des routes à travers différents canaux de communication.

Parmi ces mesures figurent l’activation du service de permanence, la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, le repositionnement stratégique des engins près des axes routiers les plus exposés aux chutes de neige, ainsi que le renforcement de la coordination entre les autorités provinciales et locales, la gendarmerie royale et les directions provinciales voisines.

S.L.