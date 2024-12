L’artiste Chaimae Abdelaziz annonce son divorce

L’artiste Chaimae Abdelaziz a annoncé ce jeudi son divorce via une story sur son compte Instagram.

Dans une publication, Chaimae Abdelaziz a écrit : « Louange à Dieu pour tout. Comme je vous l’avais annoncé auparavant, je me suis mariée… Aujourd’hui, je vous informe que je suis divorcée. Nous sommes tous les deux de bonnes personnes, mais nous n’avons pas pu nous entendre et avons décidé de nous séparer dans le respect et l’estime mutuels. »

Et de poursuivre : « Je suis désolée pour ceux qui ont été attristés par notre séparation, qu’il s’agisse de la famille, des amis ou des proches, mais c’est ainsi que les choses devaient se passer. Louange à Dieu. »

Plus tard, la jeune artiste marocaine a ajouté dans une autre story : « Aujourd’hui a été l’un des moments les plus difficiles de ma vie, mais grâce à Dieu, Il est grand et m’a récompensée par de nombreuses bénédictions. Louange et gratitude à Dieu. »

Il convient de rappeler que plusieurs pages dédiées à l’actualité artistique et aux célébrités sur Instagram ont largement relayé l’information du divorce de Chaimae Abdelaziz, qui s’était mariée en janvier de cette année.