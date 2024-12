Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluies relevées en millimètres par la Direction générale de la météorologie durant les dernières 24 heures.

– El Jadida: 08

– Mohammedia, Casablanca-port et Tanger: 06 – Kénitra et Tit Mellil: 05 – Casablanca et Ben Slimane: 04

– Safi: 01 – Sidi Slimane et Larache: moins d’un millimètre.