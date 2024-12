Casa Tramway : nouveaux horaires pour la ligne 3 dès le 16 décembre

La société « Casa Tramway » a annoncé, ce jeudi matin, un changement dans la fréquence de la ligne 3 du tramway durant les heures de pointe, en réponse à la demande des passagers. La société a précisé qu’un intervalle de 8 minutes entre les rames sera appliqué pendant les heures de pointe, à partir du 16 décembre courant.

La ligne 3 relie les zones d’Al Wahda et Salmia à la gare Casa-Port, en passant par les avenues 10 Mars, Abdelkader Sahraoui, Colonel Allam, Idriss El Harti, Mohammed VI, Strasbourg, Mohammed Smiha et Moulay Abdrahman, sur une distance totale de 14 km comprenant 20 stations.

Les lignes 3 et 4 du tramway complètent l’offre de transport public sur les voies dédiées de la ville, portant la longueur totale du réseau à 98 km, avec 151 stations et 12 points de correspondance. Cela représente plus de trois fois l’étendue du service offert le 12/12/2012 (31 km), ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de mobilité pour les habitants de Casablanca.