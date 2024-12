Casablanca : un second aéroport Mohammed V verra le jour

Abdessamad Kayouh, ministre des Transports et de la Logistique, a annoncé lundi dernier à la Chambre des représentants qu’un nouvel aéroport, baptisé Mohammed V, sera construit à Casablanca, en face de l’actuel aéroport. Ce nouvel aéroport aura une capacité d’accueil de 20 millions de passagers.

Le ministre a précisé que cet aéroport sera un hub dédié aux vols long-courriers avec pour objectif de relier toutes les régions du monde. Casablanca deviendra ainsi un carrefour stratégique pour les connexions entre l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Amérique latine.

Kayouh a également indiqué que la flotte de la Royal Air Maroc passera de 50 à 250 avions d’ici 2033. Dans un contexte connexe, des images circulant sur les réseaux sociaux il y a quelques mois présentaient un design supposé du nouvel aéroport de Casablanca, prévu pour être réalisé d’ici 2030, avec des spécifications modernes.

En juin dernier, l’Office National des Aéroports (ONDA) a annoncé la mise en service de la nouvelle zone de transit international de l’actuel aéroport Mohammed V de Casablanca.

Cette nouvelle zone de transit a été conçue pour être plus spacieuse, fonctionnelle et capable de traiter jusqu’à 2 millions de passagers annuellement, sur une superficie de 5 000 m², soit deux fois et demie la taille de l’ancienne zone.

Elle comprend 11 points d’enregistrement pour les passagers en transit, 10 équipements de contrôle des bagages enregistrés (EDS – système de détection des explosifs) avec une ligne automatique, 7 portiques magnétiques et appareils de détection de métaux portables, 3 scanners corporels, ainsi que 7 ascenseurs et 8 escalators.